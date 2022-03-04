Неизвестные рентгеновские лучи в космосе могут быть остаточным свечением слияния двух нейтронных звезд

Обсерватория Чандра впервые обнаружила рентгеновское и радиоизлучение от GW170817 в 2017 году, оно продолжалось в течение 900 дней. Но эти рентгеновские лучи, источником которых был джет, образовавшийся в результате слияния двух нейтронных звезд и двигавшийся со скоростью, близкой к скорости света, начали ослабевать в начале 2018 года. Однако с марта 2020 года и до конца того же года резкое снижение яркости прекратилось, и рентгеновское излучение стало довольно постоянным по яркости.

Чтобы помочь разрешить эту загадку, Апраджита Хаджела и ее команда собрали дополнительные данные наблюдений с помощью Чандры и Very Large Array в декабре 2020 года, через 3,5 года после слияния. Хаджела была разбужена в 4 утра сообщением об удивительно сильном и ярком рентгеновском излучении - в четыре раза выше, чем можно было бы ожидать в этот момент, если бы излучение исходило исключительно от джета. Эти новые выбросы оставались на постоянном уровне в течение 700 дней.

Это означает, что источником рентгеновского излучения должен быть совершенно другой источник. Одно из вероятных объяснений заключается в том, что расширяющиеся обломки при слиянии помимо струй породили ударную волну, напоминающую звуковой удар.