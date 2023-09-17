Немецкая компания передаст Украине 100 тактических дронов

По словам Кличко, данное соглашение было достигнуто по итогам переговоров с инвесторами и руководством компании. Он отметил, что подобные беспилотники уже были испытаны украинскими военными.

Мэр также сообщил, что Киев продолжает оказывать помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляя на фронт технику, оборудование, беспилотники и медицинские аптечки. «И я продолжаю договариваться с партнерами и друзьями Украины и Киева, чтобы привлекать больше такой помощи», — цитирует бывшего спортсмена, а ныне главу Киева, Лента.ру.

Ранее пресс-служба госкорпорации Ростехнологии сообщила, что госкорпорация совместно с концерном "Алмаз-Антей" и компанией "Флай дрон" разработали систему управления полетами беспилотников.