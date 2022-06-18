Неожиданные результаты: учёные выяснили, как упражнения влияют на аппетит

В новом исследовании учёные подвергли мышей интенсивным тренировкам на беговой дорожке и проанализировали, как химические процессы в клетках животных меняются с течением времени. Они обнаружили появление метаболита под названием Lac-Phe (N-лактоил-фенилаланин). Авторы исследования считают, что они обнаружили важный биологический путь, открываемый физическими упражнениями, который затем оказывает влияние на уровень аппетита и количество потребляемой пищи.

Дальнейшие испытания подтвердили предположения исследователей. Они давали высокие дозы Lac-Phe мышам на диете с высоким содержанием жиров. В результате мыши начинали съедать примерно вдвое меньше. При этом двигательная активность и энергозатраты животных оставались неизменными. В течение 10 дней дозы Lac-Phe привели к снижению потребления пищи, а значит и к снижению массы тела и улучшению толерантности к глюкозе у мышей.