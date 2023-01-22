"Нерешительность" Шольца в передаче танков Украине вызвала споры в бундестаге Германии

"Если вы не хотите поставлять танки Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", - заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Председателю оборонного комитета ответил председатель парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених, который заявил, что в вопросе поставок тяжелого вооружения нужно руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом, а подобные заявления могут только подтолкнуть к эскалации.

Ранее американский офицер рассказал, что Украина не победит даже с НАТОвскими танками из-за отсутствия квалифицированных экипажей и боевого опыта.