"Нерешительность" Шольца в передаче танков Украине вызвала споры в бундестаге Германии

"Нерешительность" Шольца в передаче танков Украине вызвала споры в бундестаге ГерманииОт него потребовали объяснений
Руководство Германии не может договориться о поставках танков на Украину, пишет Zeit. По данным издания, обсуждение военной помощи стране вызвало споры, из-за чего многие депутаты потребовали от канцлера Олафа Шольца объяснений.
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"Если вы не хотите поставлять танки Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", - заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Председателю оборонного комитета ответил председатель парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених, который заявил, что в вопросе поставок тяжелого вооружения нужно руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом, а подобные заявления могут только подтолкнуть к эскалации.
Ранее американский офицер рассказал, что Украина не победит даже с НАТОвскими танками из-за отсутствия квалифицированных экипажей и боевого опыта.