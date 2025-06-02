Несмотря на шестой провал с запуском Starship, Маск готов продолжать

Starship — крупнейшая в мире ракета, предназначенная для доставки грузов и людей на Луну и Марс. В отличие от предыдущих запусков, на этот раз корабль достиг запланированного отключения двигателей и не потерял теплозащитные плитки при взлёте, что Маск назвал «большим прогрессом» в посте на X. Однако утечки топлива привели к потере давления, что и вызвало неуправляемое вращение. SpaceX планировала протестировать открытие грузового отсека и удаление 100 теплозащитных плиток, но эти цели не были достигнуты.

Маск, несмотря на неудачу, настроен оптимистично, обещая ускорить темпы запусков — до одного каждые три-четыре недели. Однако эксперты, включая астронома Джонатана МакДоуэлла, считают, что для пилотируемых миссий потребуется ещё годы. Неудачи также осложняют планы NASA по высадке на Луну в 2027 году, где Starship играет ключевую роль.