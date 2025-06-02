Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2025, 09:00
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Несмотря на шестой провал с запуском Starship, Маск готов продолжать

Новые вызовы
27 мая ракета SpaceX Starship в девятом тестовом полёте потерпела очередную неудачу. Запуск с площадки Starbase в Техасе начался успешно, но через 30 минут корабль потерял управление из-за утечек в топливных баках, начал вращаться и разрушился над Индийским океаном. Это уже третий подряд провал Starship, что ставит под сомнение амбициозные планы Илона Маска по колонизации Марса. Но он, как пишут СМИ, намерен продолжать.
Несмотря на шестой провал с запуском Starship, Маск готов продолжать

© SpaceX

Starship — крупнейшая в мире ракета, предназначенная для доставки грузов и людей на Луну и Марс. В отличие от предыдущих запусков, на этот раз корабль достиг запланированного отключения двигателей и не потерял теплозащитные плитки при взлёте, что Маск назвал «большим прогрессом» в посте на X. Однако утечки топлива привели к потере давления, что и вызвало неуправляемое вращение. SpaceX планировала протестировать открытие грузового отсека и удаление 100 теплозащитных плиток, но эти цели не были достигнуты.

Маск, несмотря на неудачу, настроен оптимистично, обещая ускорить темпы запусков — до одного каждые три-четыре недели. Однако эксперты, включая астронома Джонатана МакДоуэлла, считают, что для пилотируемых миссий потребуется ещё годы. Неудачи также осложняют планы NASA по высадке на Луну в 2027 году, где Starship играет ключевую роль.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
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