NFC-оплата станет быстрее и легче

NFC Forum хочет увеличить радиус действия в четыре-шесть раз по сравнению с текущим расстоянием в 5 мм. Другая цель - увеличить мощность беспроводной зарядки через NFC с 1 Вт до 3 Вт.

Дорожная карта также включает инициативы по многоцелевым касаниям, позволяющим выполнять несколько действий одним касанием, а также предоставление смартфонам с поддержкой NFC функциональности точек продаж.

А пока Apple Pay и Google Pay все еще не хотят работать в России, отечественные умельцы создают NFC-стикеры, которые даже не требуют смартфона с этой технологией.