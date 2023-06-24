NFC-оплата станет быстрее и легче

NFC-оплата станет быстрее и легчеЧто коснется еще и беспроводных зарядок
NFC Forum представил свою дорожную карту для технологии NFC, изложив планы на ближайшие несколько лет. Одной из ключевых инициатив является расширение диапазона соединений NFC, что сделает бесконтактные платежи рабочими на большем расстоянии и повысит скорость транзакций.
NFC Forum хочет увеличить радиус действия в четыре-шесть раз по сравнению с текущим расстоянием в 5 мм. Другая цель - увеличить мощность беспроводной зарядки через NFC с 1 Вт до 3 Вт.
Дорожная карта также включает инициативы по многоцелевым касаниям, позволяющим выполнять несколько действий одним касанием, а также предоставление смартфонам с поддержкой NFC функциональности точек продаж.
А пока Apple Pay и Google Pay все еще не хотят работать в России, отечественные умельцы создают NFC-стикеры, которые даже не требуют смартфона с этой технологией.