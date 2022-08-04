Ничего личного, просто бизнес: SpaceX пытается получить $886 млн от правительства. Ей мешают конкуренты

В новом заявлении в Федеральную комиссию по связи SpaceX осудила "ошибочную кампанию" Viasat против финансирования Starlink. "Viasat открыто пытается заставить Комиссию любой ценой помешать конкуренции, чтобы защитить свою устаревшую технологию", - заявила SpaceX в FCC.

Но SpaceX, возможно, с трудом получила бы финансирование, даже если бы Viasat не возражала. Компания Starlink получила предварительное финансирование в декабре 2020 года от FCC в последние недели пребывания на посту председателя Аджита Пая. Группа защиты прав потребителей Free Press обвинила Пая в "субсидировании широкополосного доступа для богатых", сообщает Ars Technica.

Услуги Starlink не имеют географических ограничений, как проводные сети, но RDOF и другие программы требуют от провайдеров участвовать в тендерах на определенные блоки переписи населения. Starlink выиграл тендеры, охватывающие 642 925 домов и предприятий в 35 штатах.

Помимо сельских районов, SpaceX выиграла "право на обслуживание большого количества городских районов, которые сломанная система FCC посчитала подходящими для присуждения премий", сообщает Free Press. Дефект в картографической системе FCC позволил выставить на аукцион субсидии в кварталах, которые были "окружены со всех сторон оптоволокном".