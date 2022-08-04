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Ничего личного, просто бизнес: SpaceX пытается получить $886 млн от правительства. Ей мешают конкуренты

Но не все так очевидно
Спустя полтора года после предварительного выигрыша $886 млн на финансирование широкополосной связи из государственного фонда США RDOF, SpaceX все еще пытается получить деньги от Федеральной комиссии по связи (FCC). Одной из проблем для Starlink является ряд возражений со стороны спутниковой компании Viasat, которая утверждает, что Starlink не хватает мощности и скорости для выполнения обязательств FCC.
Ничего личного, просто бизнес: SpaceX пытается получить $886 млн от правительства. Ей мешают конкуренты

В новом заявлении в Федеральную комиссию по связи SpaceX осудила "ошибочную кампанию" Viasat против финансирования Starlink. "Viasat открыто пытается заставить Комиссию любой ценой помешать конкуренции, чтобы защитить свою устаревшую технологию", - заявила SpaceX в FCC.

Но SpaceX, возможно, с трудом получила бы финансирование, даже если бы Viasat не возражала. Компания Starlink получила предварительное финансирование в декабре 2020 года от FCC в последние недели пребывания на посту председателя Аджита Пая. Группа защиты прав потребителей Free Press обвинила Пая в "субсидировании широкополосного доступа для богатых", сообщает Ars Technica.

Услуги Starlink не имеют географических ограничений, как проводные сети, но RDOF и другие программы требуют от провайдеров участвовать в тендерах на определенные блоки переписи населения. Starlink выиграл тендеры, охватывающие 642 925 домов и предприятий в 35 штатах.

Помимо сельских районов, SpaceX выиграла "право на обслуживание большого количества городских районов, которые сломанная система FCC посчитала подходящими для присуждения премий", сообщает Free Press. Дефект в картографической системе FCC позволил выставить на аукцион субсидии в кварталах, которые были "окружены со всех сторон оптоволокном".

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