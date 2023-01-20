Нидерланды введут санкции против Китая по приказу США

Эти ограничения со стороны двух стран могут быть согласованы и окончательно утверждены уже в конце января, по словам людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg.

Нидерланды и Япония вряд ли пойдут так далеко в ограничениях, как это сделали Штаты (они не только ограничивают экспорт машин американского производства, но и не позволяют гражданам США работать с китайскими чипмейкерами). Тем не менее, это все равно может сильно ударить по усилиям Пекина развивать свои технологии по созданию полупроводников.

Ранее Питер Веннинк, исполнительный директор ASML Holding NV, голландского производителя полупроводникового оборудования, выступал с критикой давления США на Нидерланды с целью заставить их принять новые правила ограничения экспорта: “У американских производителей чипов нет проблем с Китаем в качестве покупателя”.