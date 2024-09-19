Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 12:00
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Новой OLED-технологии нашли применение в очках ночного видения

В чем преимущества
Исследователи из Мичиганского университета разработали технологию OLED, которая обещает изменить приборы ночного видения. Новая технология может заменить традиционные громоздкие очки ночного видения компактными и легкими очками.
Новой OLED-технологии нашли применение в очках ночного видения
© Ferra

OLED-устройство преобразует ближний инфракрасный свет в видимый с усилением более чем в 100 раз, по сравнению с 10 000-кратным усилением, достигаемым обычными устройствами. В отличие от традиционных систем, требующих тяжелых высоковольтных компонентов и вакуумных слоев, этот OLED ультратонкий, толщиной менее микрона, и работает при гораздо более низком напряжении.

Новой OLED-технологии нашли применение в очках ночного видения

© Marcin Szczepanski, Michigan Engineering.

В устройстве реализован уникальный механизм усиления фотонов. Она объединяет фотопоглощающий слой и пятислойный стек OLED-дисплеев для создания цикла положительной обратной связи, усиливающего световой поток намного больше, чем предыдущие возможности OLED. Кроме того, устройство демонстрирует гистерезис — поведение, подобное памяти, при котором световой поток зависит от интенсивности и продолжительности входного сигнала.