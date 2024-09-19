Новой OLED-технологии нашли применение в очках ночного видения

Новой OLED-технологии нашли применение в очках ночного виденияВ чем преимущества
OLED-устройство преобразует ближний инфракрасный свет в видимый с усилением более чем в 100 раз, по сравнению с 10 000-кратным усилением, достигаемым обычными устройствами. В отличие от традиционных систем, требующих тяжелых высоковольтных компонентов и вакуумных слоев, этот OLED ультратонкий, толщиной менее микрона, и работает при гораздо более низком напряжении.
В устройстве реализован уникальный механизм усиления фотонов. Она объединяет фотопоглощающий слой и пятислойный стек OLED-дисплеев для создания цикла положительной обратной связи, усиливающего световой поток намного больше, чем предыдущие возможности OLED. Кроме того, устройство демонстрирует гистерезис — поведение, подобное памяти, при котором световой поток зависит от интенсивности и продолжительности входного сигнала.