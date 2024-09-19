Новой OLED-технологии нашли применение в очках ночного видения

OLED-устройство преобразует ближний инфракрасный свет в видимый с усилением более чем в 100 раз, по сравнению с 10 000-кратным усилением, достигаемым обычными устройствами. В отличие от традиционных систем, требующих тяжелых высоковольтных компонентов и вакуумных слоев, этот OLED ультратонкий, толщиной менее микрона, и работает при гораздо более низком напряжении.