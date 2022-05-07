Новые ЖК-дисплеи приблизились по качеству к OLED

Современные OLED-панели могут в автоматическом режиме регулировать частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого типа контента. В новых LCD-матрицах теперь тоже есть возможность переключения частоты экрана при обнаружении конкретных сценариев использования. В разработке Huaxing Photoelectric частота обновления меняется в диапазон от 15 до 144 Гц.

Такой подход должен помочь снизить энергопотребление в определённых сценариях. Ожидается, что такой ЖК-экран получит грядущий смартфон Redmi Note 11T Pro.