Новые ЖК-дисплеи приблизились по качеству к OLED

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Новые ЖК-дисплеи приблизились по качеству к OLEDРечь о частоте обновления экрана
Крупный китайский производитель дисплеев Huaxing Photoelectric Technology (дочерняя компания TCL) представил свои новые ЖК-панели, предназначенные для преодоления технологического разрыва с обычными OLED-дисплеями. Они получили то, чего ещё не было в LCD — динамическую частоту обновления экрана в широком диапазоне.
Современные OLED-панели могут в автоматическом режиме регулировать частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого типа контента. В новых LCD-матрицах теперь тоже есть возможность переключения частоты экрана при обнаружении конкретных сценариев использования. В разработке Huaxing Photoelectric частота обновления меняется в диапазон от 15 до 144 Гц.
Такой подход должен помочь снизить энергопотребление в определённых сценариях. Ожидается, что такой ЖК-экран получит грядущий смартфон Redmi Note 11T Pro.