Новый фитнес-датчик предупредит, когда нужно остановить тренировку

Обладая высокой проводимостью и другими полезными свойствами, материалы MXenes являются привлекательными кандидатами на роль биосенсоров.

В 2019 году учёные разработали композитный электрод MXene, который использовали в носимом наручном датчике. Устройство могло по поту человека обнаруживать глюкозу и молочную кислоту. Теперь исследователи попытались объединить MXene с гидрогелями. Оказалось, что высокие уровни подвижных ионов в гидрогеле вызывают сильную чувствительность к механическим нагрузкам во время упражнений.

Прототип носимого датчика смог отслеживать движение мышц. Определённые паттерны мгновенно меняются, когда сенсор подвергается воздействию дополнительных ионов в виде кислотных или основных растворов. Учёные осознали, что устройство можно использовать для фиксирования изменений pH в поте и накопления кислоты в мышечных клетках.

«Когда мы тренируемся и наши мышцы устают, датчик видит новую химическую среду», — пояснил один из учёных. — «...мы можем определить степень усталости мышц».