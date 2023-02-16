Новый российский комплекс разведки способен обнаружить человека на рекордной дальности

Принцип работы простой: лазер направляется, отражается, возвращается обратно, после чего фиксируется. По словам источника, человек идентифицируется на расстоянии до 18 километров. Он также добавил, что данный комплекс разведки, обнаружения и определения цели разработан на основе решений, которые уже были отработаны при создании и эксплуатации переносного оптико-электронного комплекса "Ирония", а сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси "Тайфун-ВДВ".

Ранее стало известно, что российские противодроновые ружья показали особую эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Были испытаны такие радиоэлектронные ружья, как “Пищаль-ПРО”, и REX.