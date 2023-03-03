Новый стартап позволит управлять автомобилем силой мысли

Компания Илона Маска Neuralink разрабатывает похожую концепцию, но для нужно сверлить череп, да и у компании пока не все хорошо.

Cogitat - одна из компаний, разрабатывающих системы удаленного управления техникой, которые надеваются поверх головы, а не внутри вставляются внутрь нее. Технология находится на стадии разработки, но уже была опробована на пациентах, перенесших инсульт, и дала положительные результаты. Прототип устройства не полностью читает мысли и не заглядывает глубоко в мозг пользователя. Пока он ориентирован только на сигналы двигательных навыков.

Cogitat утверждает, что компания получит рабочий прототип своей технологии в течение следующих 12 месяцев.