Наука и технологии
11:09, 03 марта 2023
1 мин.

Новый стартап позволит управлять автомобилем силой мысли

И не надо ничего сверлить в черепе

Стартап Cogitat получил грант в размере 500 тыс фунтов стерлингов на разработку технологии, использующей искусственный интеллект и способной считывать ваши мозговые волны, чтобы, например, водить машину без рук.

Новый стартап позволит управлять автомобилем силой мысли

Фото: Imperial College London

Компания Илона Маска Neuralink разрабатывает похожую концепцию, но для нужно сверлить череп, да и у компании пока не все хорошо.

Cogitat - одна из компаний, разрабатывающих системы удаленного управления техникой, которые надеваются поверх головы, а не внутри вставляются внутрь нее. Технология находится на стадии разработки, но уже была опробована на пациентах, перенесших инсульт, и дала положительные результаты. Прототип устройства не полностью читает мысли и не заглядывает глубоко в мозг пользователя. Пока он ориентирован только на сигналы двигательных навыков.

Cogitat утверждает, что компания получит рабочий прототип своей технологии в течение следующих 12 месяцев.

Новости партнеров
Новости партнеров