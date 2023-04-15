Новый тип оружия передали российским военным в зоне СВО

Новый тип оружия передали российским военным в зоне СВОСухопутно-морской гибрид
Российским военным в зону специальной военной операции (СВО) направили новый тип оружия, представляющий собой сухопутно-морской гибрид. Об этом сообщает издание "Русская весна".
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По данным издания, это оружие представляет собой корабельную 25-мм артиллерийскую установку 2М-3М, установленную на артиллерийских тягачах АТС-59Г. Эти корабельные средства самообороны способны поражать цели на наклонной дальности до 3 км.
Машины были недавно сняты с хранения и сейчас замечены недалеко от фронта в зоне ССО.
А в это время Польша потребовала от Соединенных Штатов предоставить ей крылатые ракеты для защиты от России. С такой просьбой выступил глава республики Матеуш Моравецкий во время своего недавнего визита в США. Согласятся ли Штаты - вопрос открытый.