Новый тип оружия передали российским военным в зоне СВО

По данным издания, это оружие представляет собой корабельную 25-мм артиллерийскую установку 2М-3М, установленную на артиллерийских тягачах АТС-59Г. Эти корабельные средства самообороны способны поражать цели на наклонной дальности до 3 км.

Машины были недавно сняты с хранения и сейчас замечены недалеко от фронта в зоне ССО.

А в это время Польша потребовала от Соединенных Штатов предоставить ей крылатые ракеты для защиты от России. С такой просьбой выступил глава республики Матеуш Моравецкий во время своего недавнего визита в США. Согласятся ли Штаты - вопрос открытый.