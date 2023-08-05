Новый трофей военных РФ — украинский бронеавтомобиль

Фотография захваченного бронетранспортера «Казак» и другой бронетехники была опубликована в Telegram-канале.

Утверждается, что захват техники ВСУ произошел в районе Серебрянского лесничества. Также стало известно, что российские военные продолжают продвигаться вперед на краснолиманском направлении.

Ранее спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин оценил судьбу западных вооружений, поставляемых Украине, которые оказались неэффективны на поле боя в зоне СВО.