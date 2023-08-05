Новый трофей военных РФ — украинский бронеавтомобиль

Новый трофей военных РФ — украинский бронеавтомобильИ другая техника
По имеющимся данным, российские военные подразделения, действующие под обозначением «Центр», захватили в качестве трофея в ходе спецоперации на Украине бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другую военную технику, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).
Фотография захваченного бронетранспортера «Казак» и другой бронетехники была опубликована в Telegram-канале.
Утверждается, что захват техники ВСУ произошел в районе Серебрянского лесничества. Также стало известно, что российские военные продолжают продвигаться вперед на краснолиманском направлении.
Ранее спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин оценил судьбу западных вооружений, поставляемых Украине, которые оказались неэффективны на поле боя в зоне СВО.