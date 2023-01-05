Новым партнером Роскосмоса стала Зимбабве

В ходе переговоров между представителями Роскосмоса и министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой была достигнута договоренность о сотрудничестве в области о сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения.

Согласно сообщению, в сентябре на космодроме "Восточный" представители Роскосмоса с провели встречу делегацией из Мьянмы и премьер-министром и главнокомандующим страны Мин Аунг Хлайном, на которой стороны обсудили вопросы во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее госкорпорация подписала контракт с NASA о подготовке российских космонавтов к выходам в открытый космос с американской части МКС.