Новым партнером Роскосмоса стала Зимбабве

Новым партнером Роскосмоса стала ЗимбабвеВ разработке и запуске малых спутников
Роскосмос заявил о сотрудничестве с Республикой Зимбабве в разработке и запуске малых спутников. О чем госкорпорация объявила на своем сайте.
Фото: Роскосмос
В ходе переговоров между представителями Роскосмоса и министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой была достигнута договоренность о сотрудничестве в области о сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения.
Согласно сообщению, в сентябре на космодроме "Восточный" представители Роскосмоса с провели встречу делегацией из Мьянмы и премьер-министром и главнокомандующим страны Мин Аунг Хлайном, на которой стороны обсудили вопросы во всех областях, представляющих взаимный интерес.
Ранее госкорпорация подписала контракт с NASA о подготовке российских космонавтов к выходам в открытый космос с американской части МКС.