Нудисты США выступили против планов SpaceX Илона Маска

Нудисты США выступили против планов SpaceX Илона МаскаРасширение SpaceX во Флориде вызвало недовольство нудистов
Планы SpaceX по расширению запусков во Флориде вызвали протест со стороны нудистского сообщества. Пляж Playalinda, один из немногих легальных пляжей для нудистов в штате, может закрываться до 60 раз в год из-за запусков ракеты Starship.
Федеральная авиационная администрация (FAA) сейчас изучает экологическое заключение, необходимое для запуска Starship с площадки 39A. Из-за больших размеров ракеты и взрывной мощности зоны вокруг запусков будут расширены, что затронет авиацию, морские маршруты и общественные пляжи, включая Playalinda.
Нудистская ассоциация AANR предупреждает, что частые закрытия пляжа повлияют на сотни тысяч людей, ищущих «безопасные и комфортные» места для своего вида отдыха.
Строительство пусковой башни Starship уже ведётся, хотя окончательное разрешение FAA ещё не получено. Ожидается, что решение по экологическому заключению будет вынесено в ближайшие месяцы.