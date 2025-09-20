Нудисты США выступили против планов SpaceX Илона Маска

Федеральная авиационная администрация (FAA) сейчас изучает экологическое заключение, необходимое для запуска Starship с площадки 39A. Из-за больших размеров ракеты и взрывной мощности зоны вокруг запусков будут расширены, что затронет авиацию, морские маршруты и общественные пляжи, включая Playalinda.

Нудистская ассоциация AANR предупреждает, что частые закрытия пляжа повлияют на сотни тысяч людей, ищущих «безопасные и комфортные» места для своего вида отдыха.

Строительство пусковой башни Starship уже ведётся, хотя окончательное разрешение FAA ещё не получено. Ожидается, что решение по экологическому заключению будет вынесено в ближайшие месяцы.