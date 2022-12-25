Нужна ли NASA, чтобы человечество добралось до Марса

NASA было бы лучше заменить дорогостоящую и устаревшую систему Space Launch System, использовавшуюся в программе Artemis, пишет издание. Но агентство этого не сделало. Вероятно, это во многом связано с тем, что она была построена и спроектирована в Алабаме, родном штате председателя сенатского комитета по ассигнованиям Ричарда Шелби, который уже оказывал давление на NASA в прошлом.

Не будет ли быстрее и дешевле просто положиться на частные компании? Сегодня, например, такие компании, как SpaceX Илона Маска, запускают ракеты более быстрыми темпами и за меньшие деньги, чем тратит NASA.

Частные компании уже разрабатывают и сдают в аренду NASA большую часть своего оборудования. Пул говорит, что нет причин, по которым NASA не может пойти еще дальше и использовать звездолет SpaceX для всего путешествия от Земли до Луны и, в конечном итоге, до Марса.

Пул считает, что вместо того, чтобы осуществлять собственные полеты, NASA должно играть более ограниченную и вспомогательную роль. "Будущая роль NASA, которая имеет наибольший смысл, - это исследования и разработки для развития науки", - говорит он.