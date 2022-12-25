Нужна ли NASA, чтобы человечество добралось до Марса

Нужна ли NASA, чтобы человечество добралось до МарсаСкорее нет, чем да
Reason.com отметило успешное завершение NASA миссии “Artemis I”, но затем они задаются вопросом, стоит ли этот проект денег. Директор по транспортной политике "Reason Foundation" Роберт В. Пул утверждает, что агентство "не особенно заинтересовано в экономии средств, а принятие решений слишком сильно продиктовано политикой".
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NASA было бы лучше заменить дорогостоящую и устаревшую систему Space Launch System, использовавшуюся в программе Artemis, пишет издание. Но агентство этого не сделало. Вероятно, это во многом связано с тем, что она была построена и спроектирована в Алабаме, родном штате председателя сенатского комитета по ассигнованиям Ричарда Шелби, который уже оказывал давление на NASA в прошлом.
Не будет ли быстрее и дешевле просто положиться на частные компании? Сегодня, например, такие компании, как SpaceX Илона Маска, запускают ракеты более быстрыми темпами и за меньшие деньги, чем тратит NASA.
Частные компании уже разрабатывают и сдают в аренду NASA большую часть своего оборудования. Пул говорит, что нет причин, по которым NASA не может пойти еще дальше и использовать звездолет SpaceX для всего путешествия от Земли до Луны и, в конечном итоге, до Марса.
Пул считает, что вместо того, чтобы осуществлять собственные полеты, NASA должно играть более ограниченную и вспомогательную роль. "Будущая роль NASA, которая имеет наибольший смысл, - это исследования и разработки для развития науки", - говорит он.