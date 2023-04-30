О чем говорят микродвижения вашего лица на примере Трампа, Макрона и Шольца

Согласно статье, мимика Трампа свидетельствует о том, что он контролирует себя и имеет большой опыт публичных выступлений. Михаил Баев, эксперт, цитируемый в статье, отмечает, что характерные движения Трампа включают легкое поднятие бровей и их движение друг к другу, а также растягивание рта. Баев также отмечает, что мимика Трампа может меняться в зависимости от ситуации, например, когда его застало врасплох известие о смерти Рут Гинзбург, судьи верховного суда.

С другой стороны, микровыражения Макрона отличаются от микровыражений Трампа. Баев отмечает, что Макрон подчеркивает важные моменты информации поднятием бровей, но в целом остается спокойным. Однако, когда он напряжен, типичным движением Макрона является диагональное растягивание рта.

Что касается Шольца, то его микродвижения лица описываются как наиболее стандартные, характеризующиеся сжатием губ и поднятием подбородка. Однако в состоянии стресса Шольц впадает в состояние "Stonewalling", когда он возводит вокруг себя метафорическую каменную стену, чтобы справиться с ситуацией.

Баев считает, что понимание выражения лица политика имеет решающее значение для анализа его поведения и мотивов. Однако важно учитывать их жизненный путь, подбирать значимые видеоролики в разных контекстах и понимать культурное значение некоторых выражений.