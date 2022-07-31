Обломки ракеты SpaceX упали на ферму в Австралии

Часто при запуске ракеты части аппарата отделяются от основного груза и падают обратно на Землю. Большинство этих частей сгорает при попадании в атмосферу. Более крупные части, прошедшие через атмосферу, обычно падают в океан, но иногда они могут упасть на сушу.

Фермер-овцевод Мик Майнерс 25 июля наткнулся на странный обугленный объект на своем ранчо к югу от Джиндабайна. Он нашел 3-метровый кусок металла, воткнутый в землю в отдаленной части своего овечьего загона. Он был не единственным: его сосед Джок Уоллес также обнаружил странные обломки в этом районе. На обугленных обломках были замечены серийные номера.

Астрофизик Брэд Такер из Научного колледжа Австралийского национального университета сообщил ABC News, что обломки, скорее всего, принадлежат секции ствола космического корабля SpaceX Dragon. Космический корабль стартовал в 2020 году, и обломки могли упасть при входе в атмосферу Земли.