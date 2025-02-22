Обломки ракеты SpaceX упали в Польше

Европейское космическое агентство (ЕКА) подтвердило, что обломки стали результатом запуска 1 февраля. Разгонный блок ракеты должен был благополучно сгореть в атмосфере, но из-за отказа двигателя она вновь упала над Северной Европой. Огненный спуск был замечен в Германии, Нидерландах и Польше.

В Польше один человек нашел во дворе кусок ракеты. Сейчас власти пытаются установить ее происхождение. К счастью, сообщений о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

Ракеты SpaceX предназначены для многоразового использования, но только первая ступень благополучно приземляется для повторного использования. Верхняя ступень, которая доставляет спутники на орбиту, должна сгореть при контролируемом спуске.