Обнаружена «невозможная» чёрная дыра

Аномалию обнаружили у чёрной дыры в центре галактики NGC 3147, которая находится в 130 миллионах световых лет от Земли. Этот объект весит примерно в 250 миллионов раз больше Солнца.

Диски с веществом, «падающим» в чёрные дыры называют аккреационными. Они образуются, когда достаточное количество газа вокруг объекта начинает «поглощаться» чёрной дырой и излучать свет. Однако у объекта в галактике NGC 3147 не было достаточной массы вещества. Поэтому учёные предполагали, что не увидят там никакого аккреционного диска. Тем не менее, он там оказался, опровергнув гипотезу.

«Тип диска, который мы увидели — это уменьшенный квазар, существования которого мы не ожидали», — заявил один из авторов исследования.