Обнаружена планета с железными дождями

Статью учёных опубликовали в авторитетном научном журнале Nature. Как рассказали специалисты, дожди на указанной планете часто происходят по вечерам. Однако это не простые дожди — они состоят из капель расплавленного железа.

Дело в том, что экзопланета очень горячая, и при этом одно из её полушарий всегда обращено к звезде, а другое постоянно погружено в темноту. Из-за этого между полушариями наблюдается огромная разница температур. «Солнечная» сторона планеты раскалена до температуры в 2400 градусов по Цельсию, а обратная — до 1500.

Звёздная система с данной экзопланетой находится на расстоянии в 640 световых лет от Земли.