Обнаружена самая быстрая космическая вспышка новы

Нова - это внезапная вспышка яркого света из системы двух звезд. Каждая нова создается белым карликом - очень плотным остатком ядра звезды - и близлежащей звездой-компаньоном. Со временем белый карлик забирает вещество из своего спутника. Белый карлик нагревает это вещество, вызывая неконтролируемую реакцию, в результате которой происходит взрыв энергии. Взрыв выбрасывает вещество с большой скоростью, что мы наблюдаем как видимый свет.

Нова обычно затухает в течение нескольких недель или дольше. 12 июня 2021 года звезда V1674 Геркулеса вспыхнула так ярко, что ее было видно невооруженным глазом, но чуть больше чем через день она снова потускнела.

"Это длилось всего один день, а предыдущая самая быстрая вспышка новы была изучена нами в 1991 году, V838 Геркулеса, которая уменьшилась примерно за два или три дня", - говорит Старрфилд, астрофизик из Школы изучения Земли и космоса АГУ.

Пока астрономический мир наблюдал за V1674 Геркулеса, другие исследователи обнаружили, что его скорость - не единственная необычная черта. Свет и энергия, которые он посылает, также пульсируют, как звук колокола.

Каждые 501 секунду происходит колебание, которое наблюдатели могут увидеть как в видимом свете, так и в рентгеновских лучах. Через год после вспышки звезда все еще демонстрирует это колебание, и, похоже, оно продолжится и дальше.