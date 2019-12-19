Наука и технологии
Сегодня 18:24
Одобрена доставка товаров на автомобилях без водителя
Пока только в США
Власти штата Калифорния в США одобрили коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей для доставки товаров.
Разрешение работает только на территории данного штата. Различные компании смогут подавать заявки на тестирование и запуск доставки на роботах с начала 2020 года.
Сообщается, что речь идёт о беспилотных автомобилях весом до 4,5 тонн. Передвигаться они будут по дорогам общего пользования. В принципе под эти характеристики подходят и полноценные автономные пикапы.
Заявки на тестирование, которые смогут подавать жители штата, делятся на несколько типов: беспилотные автомобили с оператором и полностью автономные транспортные средства, в том числе прошедшие испытания.
Напомним, недавно российская компания «Яндекс» объявила о начале тестовых испытаний робота для перевозки небольших грузов.