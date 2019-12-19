Одобрена доставка товаров на автомобилях без водителя

Разрешение работает только на территории данного штата. Различные компании смогут подавать заявки на тестирование и запуск доставки на роботах с начала 2020 года.

Сообщается, что речь идёт о беспилотных автомобилях весом до 4,5 тонн. Передвигаться они будут по дорогам общего пользования. В принципе под эти характеристики подходят и полноценные автономные пикапы.

Заявки на тестирование, которые смогут подавать жители штата, делятся на несколько типов: беспилотные автомобили с оператором и полностью автономные транспортные средства, в том числе прошедшие испытания.

Напомним, недавно российская компания «Яндекс» объявила о начале тестовых испытаний робота для перевозки небольших грузов.