Оказывается квантовая жидкость становится твердой при нагревании

Авторы исследования использовали дипольный газ атомов диспрозия для детального наблюдения жизненного цикла сверхтвердых состояний. Супертвердые структуры - это новая и интересная область исследований, в которой одновременно проявляются свойства твердого и сверхтекучего тела.

Так, нагревание квантовой жидкости привело к образованию квантового кристалла, что противоречило обычным представлениям. Исследовательская группа объединила усилия со своими коллегами для разработки теоретической модели, объясняющей экспериментальные результаты.

Исследование, как пишут ученые, является важным шагом на пути к лучшему пониманию сверхтвердых состояний вещества.

Квантовые вычисления, к слову, обещают стать революционным инструментом, но пока у них есть много проблем. В частности, трудно добиться устойчивости кубитов, мельчайшей оперативной единицы квантового компьютера. Однако совсем недавно стало известно, что физики рекордно продлили срок службы кубитов в квантовом компьютере