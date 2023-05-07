Океаны не уникальны для Земли: у спутников Урана нашли признаки их существования

Океаны не уникальны для Земли: у спутников Урана нашли признаки их существованияВот только до них вряд ли получится добраться
Новые исследования показывают, что четыре крупнейшие луны Урана могут иметь скрытые океаны под своими ледяными поверхностями. Астрономы проанализировали данные космического аппарата «Вояджер» в сочетании с наблюдениями наземных телескопов и других космических миссий.
Исследование показывает, что внутренние структуры спутников Урана достаточно изолированы, чтобы сохранять тепло, необходимое для поддержания океанов в жидком виде между их ядрами и ледяной корой. Например, мантии Титании и Оберона могут выделять достаточно тепла, что повышает вероятность существования пригодной для жизни среды. Подобные условия могут также существовать на лунах Ариэль и Умбриэль.
Однако пятая по величине луна, Миранда, вероятно, слишком быстро потеряла внутреннее тепло, что привело к образованию полностью замерзшего океана. Исследование также предполагает, что эти скрытые океаны могут содержать хлориды, аммиак и соли, действующие как антифриз и обеспечивающие существование интригующих подземных «царств».