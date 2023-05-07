Океаны не уникальны для Земли: у спутников Урана нашли признаки их существования

Исследование показывает, что внутренние структуры спутников Урана достаточно изолированы, чтобы сохранять тепло, необходимое для поддержания океанов в жидком виде между их ядрами и ледяной корой. Например, мантии Титании и Оберона могут выделять достаточно тепла, что повышает вероятность существования пригодной для жизни среды. Подобные условия могут также существовать на лунах Ариэль и Умбриэль.

Однако пятая по величине луна, Миранда, вероятно, слишком быстро потеряла внутреннее тепло, что привело к образованию полностью замерзшего океана. Исследование также предполагает, что эти скрытые океаны могут содержать хлориды, аммиак и соли, действующие как антифриз и обеспечивающие существование интригующих подземных «царств».