OLED-освещение оказалось полезнее для сна и веса человека

Исследователи сравнили влияние светодиодов (LED) и органических светодиодов (OLED) на процессы, происходящие во время сна.

Как оказалось, LED-источники освещения излучают много синего света, который приносит вред здоровью. С OLED-освещением такого нет. Учёные интересовало, как источники света влияют конкретно на энергетический обмен в организме. Они позвали 10 мужчин-добровольцев и воздействовали на них разным светом в течение четырёх часов перед сном. Затем исследователи измерили у них расход энергии, температуру тела, окисление жиров и уровень 6-сульфатоксимелатонина.

Выяснилось, что расход энергии и температура тела во время сна были значительно снижены после воздействия OLED. Кроме того, окисление жиров во время сна было ниже после воздействия LED. Учёные пришли к выводу, что определённые типы освещения могут влиять даже на набор веса.