Наука и технологии
15:03, 19 февраля 2023
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"Он думал, его здесь не найдут": российской системой распознавания лиц был пойман мафиози

Во время ЧМ-18

Российская система распознавания лиц FindFace Security помогла выявить и задержать мафиози во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал “Звезда” со ссылкой на генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Он думал, его здесь не найдут": российской системой распознавания лиц был пойман мафиози

Фото: Unsplash

По словам Чемезова, к чемпионату мира по футболу везде были установлены камеры с системой распознавания лиц. Во время чемпионата это помогло задержать огромное количество разыскиваемых людей.

Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали

Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации "Ростех"

Ранее стартап Cap-able создал линию одежды для обмана камер с технологией распознавания лиц. Одежда заставляет программу “думать”, что в поле зрения камеры не человек, а какое-то животное.

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