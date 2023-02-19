"Он думал, его здесь не найдут": российской системой распознавания лиц был пойман мафиози

"Он думал, его здесь не найдут": российской системой распознавания лиц был пойман мафиозиВо время ЧМ-18
Российская система распознавания лиц FindFace Security помогла выявить и задержать мафиози во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал “Звезда” со ссылкой на генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Фото: Unsplash
По словам Чемезова, к чемпионату мира по футболу везде были установлены камеры с системой распознавания лиц. Во время чемпионата это помогло задержать огромное количество разыскиваемых людей.
Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали
Ранее стартап Cap-able создал линию одежды для обмана камер с технологией распознавания лиц. Одежда заставляет программу “думать”, что в поле зрения камеры не человек, а какое-то животное.