ООН отказалась комментировать последствия передачи Украине истребителей F-16

Как сообщает ТАСС, отвечая на этот вопрос, Гутерриш сказал: «что касается вопроса по Украине, то я являюсь генеральным секретарем ООН, а не генеральным секретарем G7».

Он подчеркнул, что приоритетом должно быть достижение справедливого мира на основе принципов международного права, Устава ООН и уважения территориальной целостности.

Чтобы вы не задавали вопросы постфактум, мы объяснили, на что способны ВСУ с крылатыми ракетами Storm Shadow. Насколько дальше зайдут удары после пробного обстрела Луганска и как поменяется конфликт после получения Украиной оружия оперативного назначения – в нашем материале.