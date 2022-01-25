Оператора интернета Илона Маска обвинили в ужасном клиентском обслуживании

Группа недовольных клиентов Starlink поговорила с журналистами, чтобы выразить своё недовольство оператором спутникового интернета. Они рассказали, что им приходится подолгу ждать подключения к интернету. Кроме того, люди столкнулись с ужасным клиентским обслуживанием.

Житель Калифорнии Морган Пейс (Morgan Pace) рассказал, что хотел подключить Starlink своему 70-летнему отцу и заплатил залог в размере $100. Интернет должен был появиться через два месяца. Однако в итоге он прождал десять месяцев без весей от SpaceX.

Ранее компания объясняла причину задержек. Свою роль сыграли дефицит компонентов и проблемы с цепочками поставок, случившиеся из-за пандемии.