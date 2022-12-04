Опубликованы кадры уничтожения оружейного цеха радикального движения ХАМАС

Ракета была выпущена по израильской территории к северу от сектора Газа в субботу вечером, но с израильской стороны не было произведено перехвата. Как сообщается, ракета упала на открытой местности.

Это привело к ответной реакции в виде истребителей ЦАХАЛ, которые “нанесли удары по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС”, – пишет пресс-служба.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд рассказал, что самолёты-невидимки шестого поколения NGAD, вероятно, станут последними, которые разрабатываются США по стелс-технологиям.