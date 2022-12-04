Наука и технологии
12:48, 04 декабря 2022
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Опубликованы кадры уничтожения оружейного цеха радикального движения ХАМАС

Уничтожены силами ЦАХАЛ

ЦАХАЛ нанес удар по целям в секторе Газа после того, как за день до этого из сектора была выпущена ракета по южной территории Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В итоге был уничтожен оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС.

Опубликованы кадры уничтожения оружейного цеха радикального движения ХАМАС

Ракета была выпущена по израильской территории к северу от сектора Газа в субботу вечером, но с израильской стороны не было произведено перехвата. Как сообщается, ракета упала на открытой местности.

Это привело к ответной реакции в виде истребителей ЦАХАЛ, которые “нанесли удары по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС”, – пишет пресс-служба.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд рассказал, что самолёты-невидимки шестого поколения NGAD, вероятно, станут последними, которые разрабатываются США по стелс-технологиям.

Источник фото:jpost
Источник:jpost
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#Израиль
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