Оригинальный бластер Хана Соло из "Звездных войн" выставили на аукцион

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Оригинальный бластер Хана Соло из "Звездных войн" выставили на аукционПредполагаемая цена: $300 тыс - $500 тыс
Бластер, который помог Повстанческому альянсу окончательно победить Империю, скоро может стать вашим, если у вас есть лишние деньги. Потому что в августе этого года стартует аукцион, на котором будет продан оригинальный бластер Хана Соло DL-44 из “Звездных войн”. Предполагаемая цена: $300 тыс - $500 тыс.
Тяжелый бластерный пистолет Хана Соло DL-44 из оригинальной трилогии "Звездных войн" будет продан в следующем месяце аукционной компанией Rock Island Auction Company. Это оружие - не просто любовно сделанная копия. Это настоящий реквизит, которым пользовался Харрисон Форд на съемках первого фильма франшизы, "Новая надежда" 1977 года.
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