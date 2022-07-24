Оригинальный бластер Хана Соло из "Звездных войн" выставили на аукцион

Тяжелый бластерный пистолет Хана Соло DL-44 из оригинальной трилогии "Звездных войн" будет продан в следующем месяце аукционной компанией Rock Island Auction Company. Это оружие - не просто любовно сделанная копия. Это настоящий реквизит, которым пользовался Харрисон Форд на съемках первого фильма франшизы, "Новая надежда" 1977 года.

Ранее стал известен состав коктейля по мотивам “Звездных войн” Kaiburr Crystal за 5 тысяч долларов, который можно попробовать только на борту круизного лайнера Disney Wish.