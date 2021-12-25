Основатель Xiaomi ответил на вопросы по новому флагманскому смартфону и фирменному автомобилю

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Основатель Xiaomi ответил на вопросы по новому флагманскому смартфону и фирменному автомобилюЕсть хорошие новости
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) ответил на несколько вопросов о новых продуктах компании в китайской соцсети Weibo.
Цзюнь заявил, что в следующей флагманской серии смартфонов Xiaomi 12 будут два варианта аппаратов: компактный для тех, кто предпочитает использовать смартфон одной рукой, и большой — для тех, кто хочет ёмкую батарею с огромным экраном. Так, Xiaomi 12 поменьше будет конкурировать с iPhone 13, а модель побольше — с iPhone 13 Pro Max.
Также Цзюнь сказал, что Xiaomi продолжит выпуск собственных процессоров в будущем. Кроме того, компания готовится к выпуску собственного автомобиля. Первую машину намерены представить уже в 2024 году. Это раньше, чем планировалось изначально. Однако смартфоны всё равно останутся основным бизнесом компании.
Ещё глава Xiaomi подтвердил, что смартфоны Xiaomi 12 выйдут под управлением MIUI 13 из коробки.
Источник: Gizmochina