Основатель Xiaomi ответил на вопросы по новому флагманскому смартфону и фирменному автомобилю

Цзюнь заявил, что в следующей флагманской серии смартфонов Xiaomi 12 будут два варианта аппаратов: компактный для тех, кто предпочитает использовать смартфон одной рукой, и большой — для тех, кто хочет ёмкую батарею с огромным экраном. Так, Xiaomi 12 поменьше будет конкурировать с iPhone 13, а модель побольше — с iPhone 13 Pro Max.

Также Цзюнь сказал, что Xiaomi продолжит выпуск собственных процессоров в будущем. Кроме того, компания готовится к выпуску собственного автомобиля. Первую машину намерены представить уже в 2024 году. Это раньше, чем планировалось изначально. Однако смартфоны всё равно останутся основным бизнесом компании.

Ещё глава Xiaomi подтвердил, что смартфоны Xiaomi 12 выйдут под управлением MIUI 13 из коробки.