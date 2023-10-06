Отечественные комплексы РЭБ оптимизируют на подавление F-16

По словам неназванного источника, на основе имеющейся в открытом доступе информации о бортовом радиоэлектронном оборудовании самолетов НАТО, ожидается, что системы радиоэлектронной борьбы будут легче подавлять самолеты НАТО F-16.

В состав ВВС Украины входят такие самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.

Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы эффективно нарушают работу ВВС Украины, заставляя украинские самолеты отказываться от выполнения заданий и возвращаться на базу.