Отечественные комплексы РЭБ оптимизируют на подавление F-16

Отечественные комплексы РЭБ оптимизируют на подавление F-16Будут готовы
По данным РИА Новосоти, российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в зоне проведения специальной военной операции, оптимизируют свои настройки для постановки помех радиолокационным станциям и бортовому оборудованию НАТОвских истребителей F-16, которые западные страны планируют поставить на Украину.
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По словам неназванного источника, на основе имеющейся в открытом доступе информации о бортовом радиоэлектронном оборудовании самолетов НАТО, ожидается, что системы радиоэлектронной борьбы будут легче подавлять самолеты НАТО F-16.
В состав ВВС Украины входят такие самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.
Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы эффективно нарушают работу ВВС Украины, заставляя украинские самолеты отказываться от выполнения заданий и возвращаться на базу.