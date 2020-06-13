Отключившихся от онлайн-игр людей заменит искусственный интеллект

Идея, конечно, не нова. Но Sony выводит её на уровень выше. Согласно патентной заявке, когда игрок выходит или прекращает отвечать, его заменяет компьютерная версия, которая ведёт себя почти так же, как повёл бы игрок. Компьютер анализирует предыдущие действия человека и формирует аналогичную стратегию. Таким образом, многопользовательская игра продолжается без перерывов и даже существенных изменений.