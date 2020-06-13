Наука и технологии
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Отключившихся от онлайн-игр людей заменит искусственный интеллект
Он даже сохранит стиль игры пользователя
Многим знакома ситуация в многопользовательских играх, когда кто-то из коллег по команде внезапно решает покинуть матч (или не решает, а у него просто возникают проблемы с соединением). Оставшись в неполном составе, команда имеет большие шансы проиграть. Sony, похоже, нашла решение проблемы. Из нового патента компании следует, что отключившихся от онлайн-игр людей заменит искусственный интеллект.
Идея, конечно, не нова. Но Sony выводит её на уровень выше. Согласно патентной заявке, когда игрок выходит или прекращает отвечать, его заменяет компьютерная версия, которая ведёт себя почти так же, как повёл бы игрок. Компьютер анализирует предыдущие действия человека и формирует аналогичную стратегию. Таким образом, многопользовательская игра продолжается без перерывов и даже существенных изменений.