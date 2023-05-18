Открыта новая планета размером с Землю, и она может быть пригодна для жизни

Планета была обнаружена с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и уже вышедшего из эксплуатации космического телескопа Spitzer. Она вращается вокруг небольшого красного карлика.

LP 791-18d немного больше и массивнее Земли, она приливно-отливная, одна ее сторона постоянно обращена к своей звезде. Хотя сторона, обращенная к звезде, слишком горячая для поддержания воды в жидком виде, ученые предполагают, что вулканическая активность планеты может поддерживать атмосферу, позволяя воде конденсироваться на темной стороне.

LP 791-18d находится в обитаемой зоне, которую часто называют «зоной Златовласки», где условия как раз подходят для существования жидкой воды на поверхности планеты.

Астрономы планируют дальнейшие исследования, в том числе изучение атмосферы планеты с помощью космического телескопа «Джеймса Уэбба».