Озвучен вред избыточного приёма витаминов и минеральных добавок

По словам кандидата медицинских наук и терапевта-эндокринолога, избыточное потребление витаминов может повысить риск развития новообразований (опухолей). А «передоз» железом, например, может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Назначать самому себе витамины и минералы не стоит. При подозрениях на нехватку веществ в организме стоит обратиться к врачу. Грамотный специалист пропишет приём витаминов, если увидит клинические проявления дефицита данных веществ.

Вопреки распространённому мнению, серьёзная нехватка витаминов — не такое уж частое явление. Настоящий дефицит вызывает большие нарушения в работе организма. Например, при недостатке витамина C (цинге) теряет свою прочность соединительная ткань.