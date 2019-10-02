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Озвучен вред избыточного приёма витаминов и минеральных добавок
Если кажется, что у вас дефицит витаминов — обратитесь сначала к врачу
Считается, что принимать различные витаминные и минеральные комплексы — хорошо и полезно. Представительница Минздрава рассказала, к чему может привести бесконтрольное их употребление.
По словам кандидата медицинских наук и терапевта-эндокринолога, избыточное потребление витаминов может повысить риск развития новообразований (опухолей). А «передоз» железом, например, может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Назначать самому себе витамины и минералы не стоит. При подозрениях на нехватку веществ в организме стоит обратиться к врачу. Грамотный специалист пропишет приём витаминов, если увидит клинические проявления дефицита данных веществ.
Вопреки распространённому мнению, серьёзная нехватка витаминов — не такое уж частое явление. Настоящий дефицит вызывает большие нарушения в работе организма. Например, при недостатке витамина C (цинге) теряет свою прочность соединительная ткань.
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