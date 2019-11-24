Наука и технологии
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Пенсионер оборудовал велосипед 45 смартфонами
И все они с Pokemon GO
70-летний житель Тайваня установил на своём велосипеде 45 смартфонов, на каждом из которых можно поиграть в Pokemon GO.
О мужчине с необычным хобби уже писали в СМИ ранее. Сначала дедушка пользовался для игры лишь девятью мобильными устройствами. Затем смартфонов стало 15, а потом 21. Для того, чтобы установить их на велосипед, мужчина прикрепил к нему специальную удерживающую конструкцию.
Теперь любитель Pokemon GO значительно расширил «приборную панель». На этом видео показано, как ловко дедушка справляется с управлением в игре на множестве смартфонов:
45 смартфонов на велосипеде
По словам мужчины, о Pokemon Go он узнал от своего внука. Игра помогает престарелому геймеру поддерживать тело в тонусе, а разум — острым.