Пенсионер оборудовал велосипед 45 смартфонами

О мужчине с необычным хобби уже писали в СМИ ранее. Сначала дедушка пользовался для игры лишь девятью мобильными устройствами. Затем смартфонов стало 15, а потом 21. Для того, чтобы установить их на велосипед, мужчина прикрепил к нему специальную удерживающую конструкцию.

Теперь любитель Pokemon GO значительно расширил «приборную панель». На этом видео показано, как ловко дедушка справляется с управлением в игре на множестве смартфонов: