Пентагон: переданные Украине танки Abrams не гарантируют победу на поле бояПредставитель ведомства заявил, что нужна «решимость»
Представитель Пентагона сообщил, что передача американских танков Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) не гарантирует автоматической победы на поле боя. Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на Politico.
Он предварительно снизил ожидания относительно эффективности этих танков в руках украинских военных, подчеркнув, что решающим фактором успеха на передовой будет «решимость» украинских бойцов.
Представитель отметил, что танки Abrams обладают высокой броней, но не могут гарантировать победу без решимости и мастерства операторов. Он заключил, что в конечном итоге именно это будет играть наибольшую роль в достижении успеха на боевом поле.
На этом фоне стало известно, что украинские войска ранее выпустили по Донецку три ракеты АГМ-88 HARM, каждая из которых находится в эксплуатации почти 25 лет, несмотря на то, что срок их службы составляет пять лет.