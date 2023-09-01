Он предварительно снизил ожидания относительно эффективности этих танков в руках украинских военных, подчеркнув, что решающим фактором успеха на передовой будет «решимость» украинских бойцов.

Представитель отметил, что танки Abrams обладают высокой броней, но не могут гарантировать победу без решимости и мастерства операторов. Он заключил, что в конечном итоге именно это будет играть наибольшую роль в достижении успеха на боевом поле.

На этом фоне стало известно, что украинские войска ранее выпустили по Донецку три ракеты АГМ-88 HARM, каждая из которых находится в эксплуатации почти 25 лет, несмотря на то, что срок их службы составляет пять лет.