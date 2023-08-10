Пентагон покажет разные способы уничтожения роя дронов

Глава Объединенного управления по борьбе с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (C-sUAS) генерал-майор Шон Гейни отметил, что для нейтрализации роя дронов планируется использовать средства радиоэлектронной борьбы, микроволновую энергию и кинетические средства, включая артиллерию калибра 30 мм.

В отчете подчеркивается, что от отрасли потребовали демонстрации технологических возможностей по борьбе с роем беспилотников, под которым понимается группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с согласованным поведением для достижения общей цели.

Ранее соревнования по дрон-биатлону позволили российской компании обучить нейросеть, которая в свою очередь помогла сконструировать беспилотник.