Наука и технологии
16:02, 10 августа 2023
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Пентагон покажет разные способы уничтожения роя дронов

Уже в следующем году

В июне 2024 года Пентагон планирует продемонстрировать уничтожение роя беспилотников с помощью нескольких методов, сообщает Defense News.

Пентагон покажет разные способы уничтожения роя дронов

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Глава Объединенного управления по борьбе с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (C-sUAS) генерал-майор Шон Гейни отметил, что для нейтрализации роя дронов планируется использовать средства радиоэлектронной борьбы, микроволновую энергию и кинетические средства, включая артиллерию калибра 30 мм.

В отчете подчеркивается, что от отрасли потребовали демонстрации технологических возможностей по борьбе с роем беспилотников, под которым понимается группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с согласованным поведением для достижения общей цели.

Ранее соревнования по дрон-биатлону позволили российской компании обучить нейросеть, которая в свою очередь помогла сконструировать беспилотник.

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