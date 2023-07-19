Пентагон: ракеты Северной Кореи способны долететь до США

Эти заявления он сделал на форуме по безопасности, организованном Институтом Аспена. Как сообщает ТАСС, Акуилино отметил, что, по американским оценкам, эти ракеты потенциально могут достичь США. Однако Пентагон пока не оценил, могут ли эти ракеты нести ядерную боеголовку. Он отметил, что для этого необходимо уменьшить размер боеголовки, но пока неясно, способна ли Северная Корея сделать это.

Недавно Северная Корея привлекла к себе внимание запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). 12 июля Северная Корея провела испытательный запуск МБР «Хвасон-18». По данным южнокорейского агентства Yonhap, ракета пролетела расстояние в 1 001 км и упала в Японское море.