Переподключение Россельхозбанка к SWIFT опровергли

Переподключение Россельхозбанка к SWIFT опроверглиРазговор шел про его дочернюю компанию
Россельхозбанк не планируется подключать к SWIFT для возобновления зерновой сделки, однако рассматриваются другие варианты с его участием. Эту информацию передали ТАСС дипломатические источники в ООН.
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Высказывались предложения о проведении расчетов через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, а не с самим банком. В настоящее время рассматривается вопрос о развитии этих идей.
Для реализации такого плана потребуется разрешение США и Евросоюза, а на его осуществление уйдет несколько месяцев.
Турецкое государственное агентство Anadolu вчера написало, что Организация Объединенных Наций выдвинула новые предложения по зерновой сделке, предложив вновь подключить российский Россельхозбанк к системе SWIFT и разморозить активы российских компаний по производству удобрений в Европе.