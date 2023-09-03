Переподключение Россельхозбанка к SWIFT опровергли

Высказывались предложения о проведении расчетов через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, а не с самим банком. В настоящее время рассматривается вопрос о развитии этих идей.

Для реализации такого плана потребуется разрешение США и Евросоюза, а на его осуществление уйдет несколько месяцев.

Турецкое государственное агентство Anadolu вчера написало, что Организация Объединенных Наций выдвинула новые предложения по зерновой сделке, предложив вновь подключить российский Россельхозбанк к системе SWIFT и разморозить активы российских компаний по производству удобрений в Европе.