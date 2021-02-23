Пережившая рак костей девушка бесплатно отправится в космос

Помимо девушки в составе экипажа будут американский миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman) и ещё два человека, имена которых пока не названы.

Сейчас Хейли — ассистент врача в детской научно-исследовательской больнице Сент-Джуд. Она станет самым молодым американцем, отправившимся в космос. Кроме того, девушка будет первым астронавтом с протезом. У неё был рак костей, и теперь у неё установлен титановый стержень в левой ноге.

«Моя борьба с раком действительно подготовила меня к космическим путешествиям», — отметила девушка.

Несмотря на состояние здоровья, Хейли получила разрешение на полёты от SpaceX. Она также будет служить на борту в качестве медицинского работника.

Полёт полностью оплатил Джаред Айзекман.