Наука и технологии
Сегодня в 14:18
Пережившая рак костей девушка бесплатно отправится в космос
Полёт оплатил миллиардер
Компания SpaceX назвала имя ещё одного члена экипажа первого коммерческого полёта в космос корабля Crew Dragon. Им стала пережившая рак костей 29-летняя Хейли Арсенокс (Haley Arceneaux). Полёт состоится в конце 2021 года.
Помимо девушки в составе экипажа будут американский миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman) и ещё два человека, имена которых пока не названы.
Сейчас Хейли — ассистент врача в детской научно-исследовательской больнице Сент-Джуд. Она станет самым молодым американцем, отправившимся в космос. Кроме того, девушка будет первым астронавтом с протезом. У неё был рак костей, и теперь у неё установлен титановый стержень в левой ноге.
«Моя борьба с раком действительно подготовила меня к космическим путешествиям», — отметила девушка.
Несмотря на состояние здоровья, Хейли получила разрешение на полёты от SpaceX. Она также будет служить на борту в качестве медицинского работника.
Полёт полностью оплатил Джаред Айзекман.