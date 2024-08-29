Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врезалась в посадочную платформу

Опубликовано 29 августа 2024, 16:101 мин.
Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врезалась в посадочную платформуВзрыв был, без жертв
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) во второй раз менее чем за два месяца убрала «в запас» ракету Falcon 9 компании SpaceX после неудачной посадки бустера первой ступени.
Инцидент произошел 28 августа, когда РН B1062 после своего рекордного 23-го полета врезалась в беспилотный корабль-площадку, стоящий в Атлантическом океане. При посадке ракета-носитель была уничтожена в результате взрыва.
Эта стало первым неудачным приземлением первой ступени с февраля 2021 года. FAA потребовало провести расследование этого инцидента, однако подтвердило, что никто не пострадал. В настоящее время SpaceX устраняет опасения FAA и изучает причины неудачи.
Этот инцидент произошел после аналогичного сбоя 12 июля, когда отказ разгонного блока Falcon 9 во время миссии Starlink 9−3 привел к потере 20 спутников. SpaceX возобновила запуски 27 июля с миссией Starlink 10−9.