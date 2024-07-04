Первый частный выход в космос снова в планах SpaceX, но не раньше 30 июля

Опубликовано 04 июля 2024, 21:00
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Первый частный выход в космос снова в планах SpaceX, но не раньше 30 июляСтоить будет дорого
Амбициозная миссия компании SpaceX Polaris Dawn стартует не ранее 31 июля 2024 года. Она призвана совершить первый коммерческий выход в открытый космос.
Миссия Polaris Dawn попытается достичь начальной высоты орбиты в 1 400 км, превзойдя самый высокий показатель полета на околоземную орбиту в составе экипажа, установленный Gemini 11 в 1966 году, и проникнув во внутреннюю полосу радиационного пояса Земли.
Экипаж в составе командира миссии Джареда Айзекмана, пилота миссии Скотта Потита, специалиста миссии Сары Гиллис и медицинского работника Анны Менон проведет 38 научных экспериментов по изучению влияния космических полетов и радиации на здоровье человека. После завершения экспериментов экипаж спустится на высоту 700 км для первого частного выхода в открытый космос.
Более подробная информация о точной дате запуска пока не сообщается.