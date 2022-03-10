Первый человек с пересаженным сердцем свиньи умер спустя 2 месяца

Неясно, отторг ли его организм орган, который врачи имплантировали в январе. “На момент смерти очевидной причины не было выявлено”, - сообщил изданию представитель Медицинской школы Мэрилендского университета, больницы, которая проводила процедуру. Врачи планируют провести полную экспертизу, прежде чем опубликовать свои выводы в рецензируемом журнале.

Даже если врачи определят, что причиной смерти стало отторжение органа, это уже не малая веха. Стефани Фэй Боклер, одна из самых известных пациенток, прошедших процедуру ксенотрансплантации, прожила 21 день, прежде чем ее организм отторг сердце бабуина.

Врачи надеялись, что процедура сработает, потому что в США и многих других странах мира существует острая нехватка органов.