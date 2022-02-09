Первый марсианский летательный аппарат пережил пылевую бурю и совершил новый полет

По сообщению NASA, вертолет пролетел 62 метра, а время полета составила почти две минуты, что продемонстрировало исправность устройства.

Первый летательный аппарат на Марсе «Индженьюити» высадился на планету в апреле 2021 года, за все время работы он совершил 19 полетов, хотя изначально их планировалось лишь 5. Предполагается, что аппарат будет работать пока его состояние не станет критическим, при этом полученные результаты помогут проектированию следующих дронов для Марса, а также для спутника Сатурна Титана.

Ранее ученые из Калифорнийского технологического института составили более четкое представление о прошлом Марса благодаря отслеживанию солевых отложений на его поверхности.