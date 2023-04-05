Наука и технологии
17:46, 05 апреля 2023
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Плагиат уже не главная проблема: студента наказали за использование ИИ в ходе теста

Таких случаев будет все больше

Карлов университет сообщил о первом случае использования студентом искусственного интеллекта (ИИ) для решения тестов, передает местное новостное издание CT24. Учебное заведение не раскрыло характер наказания, которое последовало после раскрытия “схемы” студента.

Плагиат уже не главная проблема: студента наказали за использование ИИ в ходе теста

Фото: Unsplash

По словам Клары Хилаковой, пресс-секретаря университета, работа студента была идентифицирована как мошенническая преподавателями, которые обнаружили "очевидные неточности и подозрительные структуры предложений".

Использование искусственного интеллекта дополнительно было обнаружено с помощью программного обеспечения.

Университеты по всему миру борются с проблемой списывания с использованием ИИ. А в это время министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заступился за студента РГГУ, написавшего диплом с помощью нейросети ChatGPT. Диплом, кстати, он получил, хоть и не сразу.

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