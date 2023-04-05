Плагиат уже не главная проблема: студента наказали за использование ИИ в ходе теста

Плагиат уже не главная проблема: студента наказали за использование ИИ в ходе тестаТаких случаев будет все больше
Карлов университет сообщил о первом случае использования студентом искусственного интеллекта (ИИ) для решения тестов, передает местное новостное издание CT24. Учебное заведение не раскрыло характер наказания, которое последовало после раскрытия “схемы” студента.
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По словам Клары Хилаковой, пресс-секретаря университета, работа студента была идентифицирована как мошенническая преподавателями, которые обнаружили "очевидные неточности и подозрительные структуры предложений".
Использование искусственного интеллекта дополнительно было обнаружено с помощью программного обеспечения.
Университеты по всему миру борются с проблемой списывания с использованием ИИ. А в это время министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заступился за студента РГГУ, написавшего диплом с помощью нейросети ChatGPT. Диплом, кстати, он получил, хоть и не сразу.