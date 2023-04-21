Playstation компенсирует вероятную покупку Microsoft Activision Blizzard: японцами куплена игровая студия

В настоящее время студия работает над игрой для PS5 и PC, и это уже третье приобретение PlayStation за последние 18 месяцев.

Firewalk Studios была изначально создана в 2018 году как часть ProbablyMonsters, группы разработчиков ААА-игр. Студия была сформирована рядом ветеранов Bungie, включая главу студии Тони Хсу и игрового директора Райана Эллиса, которые сыграли ключевые роли в создании популярной игровой франшизы Destiny.

В настоящее время в Firewalk Studios работает около 150 сотрудников, и она стала 20-м разработчиком, присоединившимся к PlayStation Studios.

А в это время ещё одна страна одобрила покупку Microsoft создателей World of Warcraft и Call of Duty